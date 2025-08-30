Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, облагаются ли НДС операции ломбарда по реализации залогового имущества физлица

11:51, 30 августа 2025
Продажа залогового имущества ломбардом не облагается НДС, если это имущество было получено в залог от лиц, не имеющих статус плательщика налога на добавленную стоимость.
Деятельность ломбардов регулируется нормами налогового и финансового законодательства, в частности в части налогообложения операций, связанных с реализацией залогового имущества.

Налоговая служба разъясняет, облагаются ли НДС операции ломбарда по реализации залогового имущества физического лица.

Отмечается, что в соответствии со ст. 19 Закона № 2654-XII «О залоге» за счёт заложенного имущества залогодержатель имеет право удовлетворить свои требования в полном объёме, который определяется на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором — неустойку), необходимые расходы на содержание заложенного имущества, а также расходы на осуществление обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено договором залога.

Согласно подпункту «а» п. 185.1 ст. 185 разд. V Налогового кодекса № 2755-VI объектом налогообложения являются операции плательщиков налога по поставке товаров, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и передаче права собственности на объекты залога заёмщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.

В соответствии с п. 197.12 ст. 197 разд. V НКУ освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по поставке (продаже, отчуждению иным способом) имущества, переданного физическими лицами, а также субъектами предпринимательской деятельности — частными предпринимателями и другими лицами, не являющимися плательщиками налога, в залог, в том числе ипотеку, и на которое было обращено взыскание.

Освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по поставке имущества, приобретённого ими в собственность вследствие обращения взыскания на такое имущество. Освобождение от налогообложения касается той части стоимости имущества, по которой оно было приобретено в собственность в счёт погашения обязательств по договору кредита (займа).

С учётом изложенного, операции плательщика НДС — ломбарда по поставке заложенного имущества освобождаются от налогообложения НДС при условии, что такое имущество, на которое было обращено взыскание, передано в залог (ипотеку) лицами, не являющимися плательщиками НДС.

