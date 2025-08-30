У Києві на вихідних зміняться маршрути автобусів і тролейбусів

Зміни маршрутів автобусів і тролейбуса вводяться через продовольчі ярмарки.

Цими вихідними, 30–31 серпня 2025 року, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на вулицях Голосіївській, Кубанської України, Миколи Закревського, Йорданській, Татарській і Сулеймана Стальського в Києві зміняться маршрути низки автобусів і тролейбуса № 34. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

У суботу, 30 серпня, зміни торкнуться автобусів №№ 33, 39, 63, 81, 101 і тролейбуса № 34, а в неділю, 31 серпня, – автобусів №№ 31, 110, 112.

З початку руху й до завершення ярмарків транспорт курсуватиме за такими маршрутами:

Автобус № 33 : вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.

: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря. Автобус № 39 : у напрямку до Лисогірського від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку – за власним маршрутом.

: у напрямку до Лисогірського від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку – за власним маршрутом. Автобус № 63 : від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України.

: від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України. Автобус № 81 : вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.

: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря. Автобус № 101 : від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом.

: від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом. Автобус № 31 : станція метро «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

: станція метро «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська. Автобуси №№ 110, 112 : відповідно від станції метро «Площа Українських Героїв» та станції метро «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Сулеймана Стальського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку – без змін.

: відповідно від станції метро «Площа Українських Героїв» та станції метро «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Сулеймана Стальського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку – без змін. Тролейбус № 34: від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

