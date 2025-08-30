Практика судів
У Києві на вихідних зміняться маршрути автобусів і тролейбусів

09:24, 30 серпня 2025
Зміни маршрутів автобусів і тролейбуса вводяться через продовольчі ярмарки.
У Києві на вихідних зміняться маршрути автобусів і тролейбусів
Цими вихідними, 30–31 серпня 2025 року, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на вулицях Голосіївській, Кубанської України, Миколи Закревського, Йорданській, Татарській і Сулеймана Стальського в Києві зміняться маршрути низки автобусів і тролейбуса № 34. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

У суботу, 30 серпня, зміни торкнуться автобусів №№ 33, 39, 63, 81, 101 і тролейбуса № 34, а в неділю, 31 серпня, – автобусів №№ 31, 110, 112.

З початку руху й до завершення ярмарків транспорт курсуватиме за такими маршрутами:

  • Автобус № 33: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.
  • Автобус № 39: у напрямку до Лисогірського від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку – за власним маршрутом.
  • Автобус № 63: від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України.
  • Автобус № 81: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.
  • Автобус № 101: від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом.
  • Автобус № 31: станція метро «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.
  • Автобуси №№ 110, 112: відповідно від станції метро «Площа Українських Героїв» та станції метро «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Сулеймана Стальського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку – без змін.
  • Тролейбус № 34: від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

