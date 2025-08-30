В Киеве на выходных изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Изменения маршрутов автобусов и троллейбусов вводятся из-за продовольственных ярмарок.

В эти выходные, 30–31 августа 2025 года, в связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Кубанской Украины, Николая Закревского, Иорданской, Татарской и Сулеймана Стальского в Киеве изменятся маршруты ряда автобусов и троллейбуса № 34. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

В субботу, 30 августа, изменения коснутся автобусов №№ 33, 39, 63, 81, 101 и троллейбуса № 34, а в воскресенье, 31 августа, – автобусов №№ 31, 110, 112.

С начала движения и до завершения ярмарок транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

Автобус № 33: ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря.

Автобус № 39: в направлении к Лесогорскому от просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лесогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) – ул. Лесогорская – пер. Лесогорский, в обратном направлении – по собственному маршруту.

Автобус № 63: от станции метро «Красный Хутор» до ул. Кубанской Украины.

Автобус № 81: ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря.

Автобус № 101: от станции метро «Почайна» до просп. Красной Калины по собственному маршруту, далее – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту.

Автобус № 31: станция метро «Политехнический институт» – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Князя Владимира Мономаха – ул. Татарская.

Автобусы №№ 110, 112: соответственно от станции метро «Площадь Украинских Героев» и станции метро «Лукьяновская» до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее – ул. Ивана Микитенко – ул. Сирожупанников – ул. Сулеймана Стальского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении – без изменений.

Троллейбус № 34: от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

