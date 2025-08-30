Українців у Польщі застерегли щодо фейкових опитувальників із питаннями про Бандеру та Волинську трагедію

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що ця інформація є черговою спробою дезінформації, мета якої — загострити історичні суперечності.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В мереєі поширюється фейкова інформація, що нібито під час оформлення номера PESEL у Польщі українців змушують відповідати на питання «Чи вважаєте ви Степана Бандеру терористом?» та «Чи визнаєте ви геноцид поляків під час Волинської різанини?». У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що це чергова спроба дезінформації.

Посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що бланк із такими питаннями — підробка. У справжніх анкетах для отримання PESEL жодних політичних або ідеологічних питань немає.

«Мета такого фейку — вплинути на суспільні настрої та дезорієнтувати громадян. Офіційні форми та процедури доступні тільки на державних порталах та в уповноважених державних установах Польщі. Не користуйтеся сумнівними документами або посиланнями з інтернету», — сказав Боднар.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що фейкові «анкети» із запитаннями про Степана Бандеру або Волинську трагедію поширюють анонімні ресурси, щоб посіяти ворожнечу між українцями та поляками.

«Це чергова дезінформація, спрямована на розпалювання історичних конфліктів», — додали в Центрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.