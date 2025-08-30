Украинцев в Польше предостерегли о фейковых опросниках с вопросами о Бандере и Волынской трагедии

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что эта информация является очередной попыткой дезинформации, цель которой – обострить исторические противоречия.

В мере распространяется фейковая информация, что якобы во время оформления номера PESEL в Польше украинцев заставляют отвечать на вопрос «Считаете ли вы Степана Бандеру террористом?» и «Признаете ли вы геноцид поляков во время Волынской резни?». В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что это еще одна попытка дезинформации.

Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что бланк с такими вопросами – подлог. В настоящих анкетах для получения PESEL никаких политических или идеологических вопросов нет.

«Цель такого фейка – повлиять на общественные настроения и дезориентировать граждан. Официальные формы и процедуры доступны только на государственных порталах и уполномоченных государственных учреждениях Польши. Не пользуйтесь сомнительными документами или ссылками из Интернета», — сказал Боднар.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что фейковые «анкеты» с вопросами о Степане Бандере или Волынской трагедии распространяют анонимные ресурсы, чтобы посеять рознь между украинцами и поляками.

"Это очередная дезинформация, направленная на разжигание исторических конфликтов", - добавили в Центре.

