США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів

10:37, 30 серпня 2025
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн.
США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів
Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.

Як зазначається, уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для забезпечення технічної підтримки систем Patriot. 

До пакету, який не належить до категорії основних видів озброєнь увійдуть: 

  • секретні та несекретні запасні частини; 
  • технічна підтримка обслуговування; 
  • програмне забезпечення (секретне й несекретне) та його оновлення; 
  • модифікації систем і відповідні комплекти; випробувальне обладнання; засоби зв’язку та аксесуари; 
  • послуги з інтеграції; 
  • ремонт і повернення; 
  • зберігання; 
  • інструменти; 
  • програма польового нагляду; 
  • міжнародна інженерна програма; 
  • обладнання для технічної підтримки; 
  • технічна допомога представників уряду США та підрядників; 
  • навчання; 
  • інженерні та логістичні послуги; 
  • секретні й несекретні публікації та технічна документація; 
  • секретне програмне забезпечення та інші елементи логістики й програмної підтримки. 

Загальна орієнтовна вартість програми становить $179,1 млн. 

Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.

США

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

