США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.

Як зазначається, уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для забезпечення технічної підтримки систем Patriot.

До пакету, який не належить до категорії основних видів озброєнь увійдуть:

секретні та несекретні запасні частини;

технічна підтримка обслуговування;

програмне забезпечення (секретне й несекретне) та його оновлення;

модифікації систем і відповідні комплекти; випробувальне обладнання; засоби зв’язку та аксесуари;

послуги з інтеграції;

ремонт і повернення;

зберігання;

інструменти;

програма польового нагляду;

міжнародна інженерна програма;

обладнання для технічної підтримки;

технічна допомога представників уряду США та підрядників;

навчання;

інженерні та логістичні послуги;

секретні й несекретні публікації та технічна документація;

секретне програмне забезпечення та інші елементи логістики й програмної підтримки.

Загальна орієнтовна вартість програми становить $179,1 млн.

Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.

