США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів

Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.
Як зазначається, уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для забезпечення технічної підтримки систем Patriot.
До пакету, який не належить до категорії основних видів озброєнь увійдуть:
Загальна орієнтовна вартість програми становить $179,1 млн.
Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.
