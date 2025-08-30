США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot на $179 миллионов

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн. Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.
Госдеп одобрил продажу услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на общую сумму $150 миллионов.
Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.
В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:
Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн.
Реализация потенциальной продажи предполагает привлечение примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков для поддержки обучения и периодических встреч в Командовании США в Европе.
