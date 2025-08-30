США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot на $179 миллионов

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине системы Patriot и оборудования к ней на $179 млн.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн. Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Госдеп одобрил продажу услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на общую сумму $150 миллионов.

Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.

В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:

секретные и несекретные запасные части;

техническая поддержка обслуживания;

программное обеспечение (секретное и несекретное) и его обновления;

модификации систем и соответствующие комплекты;

испытательное оборудование;

средства связи и аксессуары;

услуги по интеграции;

ремонт и возврат;

хранение;

инструменты;

програ

мма полевого надзора;международная инженерная программа;

оборудование для технической поддержки;

техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;

обучение;

инженерные и логистические услуги;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

секретное программное обеспечение и другие элементы логистической и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн.

Реализация потенциальной продажи предполагает привлечение примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков для поддержки обучения и периодических встреч в Командовании США в Европе.

