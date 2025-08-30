Практика судов
США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot на $179 миллионов

10:37, 30 августа 2025
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине системы Patriot и оборудования к ней на $179 млн.
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн. Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Госдеп одобрил продажу услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на общую сумму $150 миллионов.

Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.

В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:

  • секретные и несекретные запасные части;
  • техническая поддержка обслуживания;
  • программное обеспечение (секретное и несекретное) и его обновления;
  • модификации систем и соответствующие комплекты;
  • испытательное оборудование;
  • средства связи и аксессуары;
  • услуги по интеграции;
  • ремонт и возврат;
  • хранение;
  • инструменты;
  • програ
  • мма полевого надзора;международная инженерная программа;
  • оборудование для технической поддержки;
  • техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;
  • обучение;
  • инженерные и логистические услуги;
  • секретные и несекретные публикации и техническая документация;
  • секретное программное обеспечение и другие элементы логистической и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн.

Реализация потенциальной продажи предполагает привлечение примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков для поддержки обучения и периодических встреч в Командовании США в Европе.

США

