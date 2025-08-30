Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Судді вважають, що право застосовувати митні механізми належить виключно Конгресу.

Апеляційний суд США визнав незаконними більшість запроваджених президентом Дональдом Трампом підвищених митних тарифів. Про це пише Wall Street Journal.

Зазначається, що сім суддів, проти чотирьох, визнали, що так звані "взаємні" тарифи Трампа, а також ті спеціальні мита, які він використав у торговельній війні з Канадою, Мексикою та Китаєм, є перевищенням президентських повноважень. Судді вважають, що право застосовувати митні механізми боротьби з торговельним дизбалансом належить виключно Конгресу.

Разом з цим, пише WSJ, введені Трампом тарифи залишаться чинними до середини жовтня, аби адміністрація президента США могла оскаржити рішення у Верховному суді.

Позов проти Трампа і його тарифів подали водночас декілька невеликих підприємств, а також ціла коаліція зі штатів. Суд з питань міжнарожної торгівлі у травні вирішив, що президент не може підіймати тарифи, Білий дім це оскаржив.

Трамп відреагував на це рішення та заявив, що всі тарифи залишаються в силі.

"Сьогодні високо упереджений Апеляційний суд помилково постановив, що наші тарифи слід скасувати, але вони знають, що Сполучені Штати Америки зрештою переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде повною катастрофою для країни. Це зробить нас фінансово слабкими, а ми повинні бути сильними.

США більше не терпітимуть величезних торговельних дефіцитів та несправедливих тарифів і нетарифних торговельних бар'єрів, що встановлюються іншими країнами, друзями чи ворогами, які підривають наших виробників, фермерів та всіх інших. Якщо це рішення залишити в силі, воно буквально знищить Сполучені Штати Америки.

На початку цих вихідних на День праці ми всі повинні пам'ятати, що тарифи – це найкращий інструмент для допомоги нашим працівникам та підтримки компаній, які виробляють чудову продукцію зроблену В Аме. Протягом багатьох років тарифи дозволялося використовувати проти нас нашим байдужим та нерозумним політикам.

Тепер, за допомогою Верховного суду Сполучених Штатів, ми використаємо їх на благо нашої нації та знову зробимо Америку багатою, сильною та могутньою!" – написав президент США у своїй соцмережі.

