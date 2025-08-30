Практика судов
Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными

10:56, 30 августа 2025
Судьи считают, что право применять таможенные механизмы принадлежит исключительно Конгрессу.
Апелляционный суд США признал незаконным большинство повышенных таможенных тарифов, введённых президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что семь судей против четырёх постановили, что так называемые "взаимные" тарифы Трампа, а также специальные пошлины, использованные им в торговой войне с Канадой, Мексикой и Китаем, являются превышением президентских полномочий. Судьи считают, что право применять таможенные механизмы для борьбы с торговым дисбалансом принадлежит исключительно Конгрессу.

При этом, как пишет WSJ, введённые Трампом тарифы останутся в силе до середины октября, чтобы администрация президента США могла обжаловать решение в Верховном суде.

Иск против Трампа и его тарифов подали одновременно несколько малых предприятий, а также целая коалиция от отдельных штатов. Суд по вопросам международной торговли в мае постановил, что президент не может поднимать тарифы, Белый дом обжаловал это решение.

Трамп отреагировал на это постановление и заявил, что все тарифы остаются в силе.

«Сегодня крайне предвзятый Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединённые Штаты Америки в конечном итоге победят. Если эти тарифы когда-либо исчезнут, это будет полная катастрофа для страны. Это сделает нас финансово слабыми, а мы должны быть сильными.

США больше не будут терпеть огромные торговые дефициты и несправедливые тарифные и нетарифные барьеры, устанавливаемые другими странами, будь то друзья или враги, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединённые Штаты Америки.

В начале этих выходных по случаю Дня труда мы все должны помнить, что тарифы — это лучший инструмент для помощи нашим работникам и поддержки компаний, которые производят отличную продукцию, сделанную в Америке. На протяжении многих лет тарифы разрешалось использовать против нас нашими безразличными и неразумными политиками.

Теперь, с помощью Верховного суда Соединённых Штатов, мы используем их на благо нашей нации и снова сделаем Америку богатой, сильной и могущественной!» — написал президент США в своей социальной сети.

