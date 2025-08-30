Практика судів
Ворог завдав удару по Запоріжжю: є загиблий, частина міста без світла

09:43, 30 серпня 2025
Влучання зафіксували у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків.
Фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя вночі атакували російські шахеди та ракети. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 24 отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС.

 Влучання зафіксували у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. На місцях виникли пожежі.

Наразі ліквідація наслідків триває.

Через обстріл Запоріжжя  пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", люди залишилися без світла. 

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в одному з районів обласного центру. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути запоріжцям електропостачання", — зазначили у компанії.

