Враг нанес удар по Запорожью: есть погибший, часть города без света

Запорожье ночью атаковали российские шахеды и ракеты. В результате обстрела один человек погиб, 24 получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС.

Попадание зафиксировали в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. На местах возникли пожары.

На данный момент ликвидация последствий продолжается.

Из-за обстрела Запорожья повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", люди остались без света.

"В результате вражеской атаки повреждения получили в том числе оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей в одном из районов областного центра. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть запорожцам электроснабжение", — отметили в компании.

