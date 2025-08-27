Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками конкурсу на посади суддів апеляційних господарських судів, проведеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС), феноменальні результати продемонстрували «VIP-учасники» конкурсу.

Це члени Вищої ради правосуддя Микола Мороз та Юлія Бокова, дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова, родич члена ВККС Руслана Мельника Сергій Масловський та дружина екс-заступника голови Вищої ради правосуддя, члена ВРП Дмитра Лук’янова Ганна Пономарьова.

Всі вони отримали високі і дуже високі бали, які дозволили їм обрати посади суддів у столичному Північному апеляційному господарському суді.

Зазначимо, що це не повний список тих представників органів судової влади, які відповідають за процес відбору кандидатів на суддівське крісло, і одночасно самі беруть участь в цьому процесі.

Посилаючи на те, що така активність викликає певні запитання з точки зору неупередженості відбору, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13698 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення справедливості та рівності під час призначення суддів.

Ним пропонується встановити тимчасову заборону – на час виконання повноважень і рік після звільнення – для членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів Вищої ради правосуддя, а також осіб, що мають з ними родинні зв’язки, на участь у доборі чи конкурсах на вакансії суддів. Також пропонується встановити обмеження для осіб, які обіймають будь-які посади у вказаних органах.

Отже, родичам членів ВККС та ВРП у випадку прийняття законопроекту доведеться почекати рік після того, як ті припинять виконувати свої повноваження. І після цього вони зможуть у загальному порядку претендувати на посаду судді.

Також пропонується встановити заборону щодо призначення вказаних осіб на посаду судді за результатами конкурсів і доборів, які розпочаті до набрання чинності цим законом (у разі його прийняття), якщо Президентом до набрання чинності цим законом не було видано указ про призначення такої особи на посаду судді.

Ініціатори законопроекту, серед яких народні депутати України Олександр Копиленко, Олександр Мережко, Роман Бабій, Олег Дунда зазначають, що практика участі членів ВККС та Вищої ради правосуддя, осіб, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також інспекторів чи помічників членів вказаних органів у конкурсах на посаду судді породжує у суспільства сумніви щодо доброчесності отримання кар’єрних преференцій – та, відповідно, у забезпеченні прозорості конкурсу та рівності умов доступу до професії судді. Також це породжує питання щодо потенційного конфлікту інтересів та корупційні ризики.

Слід нагадати, що членів ВККС призначала Вища рада правосуддя. А подання про призначення судді вносить ВРП. Отже, фактично члена ВРП, який збирається на посаду судді, спочатку відбирає орган, склад якого він же разом з колегами призначав, а згодом подання вносить сам же орган, членом якого він є.

«Сам факт можливої одночасної участі у конкурсі на посаду судді членів ВККС і ВРП, а так само осіб, які мають родинні зв’язки з членами вказаних органів, створює додаткову загрозу «кругової поруки», коли у членів вказаних органів виникають одночасні зустрічні приватні інтереси, що формує високі корупційні ризики» – зазначають автори законопроекту.

Потенційні ризики нерівності та преференцій, на думку депутатів, мають і особи, які займають будь-які інші посади у ВККС і ВРП, адже ці особи можуть мати доступ до матеріалів іспиту, тестових завдань, іншої службової інформації, яка стосується проведення конкурсу.

«Про реальність вказаних загроз свідчать результати складання іспитів та проведення співбесід в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, а саме отримання високих балів членами Вищої ради правосуддя (Ю. Боковою, М. Морозом), численними родичами членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, а також працівниками цих органів (зокрема, інспектором та помічником голови Комісії Р. Раімовим), а так само явна різниця у ставленні членів ВККС до таких конкурсантів під час співбесід у порівнянні з іншими конкурсантами (що проявилось у різній складності питань та явному проявленні симпатії та компліментарній формі проведення співбесіди).

Крім того, питання, які, зазвичай, виникають до інших конкурсантів (зокрема, щодо майна та зв’язку з рф) та навіть стають підставою для визнання таких конкурсантів такими, що не підтвердили здатність здійснювати правосуддя, не виникають у членів ВККС під час співбесід з «привілейованими» конкурсантами» – вказують автори законопроекту.

Дану ситуацію ініціатори законопроекту також проілюстрували публікаціями у медіа, зокрема «Судово-юридичної газети» «Конкурс в апеляційні господарські суди майже завершено – у топі рейтингу VIP-учасники конкурсу», «Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС», «Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів» тощо.

«Європейські стандарти етики осіб, які займають посади в органах державної влади, передбачають, що такі особи не повинні допускати конфлікту їхніх приватних інтересів з їхньою громадською посадою, повинні уникати будь-яких реальних, потенційних чи очевидних конфліктів інтересів і не повинні використовувати своєї посади для здобуття надмірних переваг для своїх приватних інтересів», вказують автори законопроекту.

Отже, автори пропонують встановити, що не може претендувати на посаду судді:

1) особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, протягом часу перебування на відповідній посаді та протягом одного року після звільнення або припинення повноважень;

2) особа, яка на момент подачі документів для участі у доборі (конкурсі) на посаду судді та на подальших етапах відповідного добору (конкурсу) на посаду судді, обіймала або обіймає будь-яку посаду у ВРП, ВККС, крім посад, зазначених у пункті першому цієї частини;

3) особа, яка на момент подачі документів для участі у доборі (конкурсі) на посаду судді та на подальших етапах відповідного добору (конкурсу) на посаду судді мала чи має родинні зв’язки, передбачені ч. 8 статті 61 цього Закону, з особами, зазначеними у пунктах першому та другому цієї частини.

Обмеження щодо осіб, які мали чи мають родинні зв’язки, передбачені ч. 8 статті 61 цього Закону, з особами, зазначеними у п. 1 цієї частини, діють протягом одного року після звільнення або припинення повноважень особами, зазначеними у пункті першому цієї частини.

Тобто, таку заборону пропонується зробити не постійною, а тимчасовою. Якщо особа бажає претендувати на посаду судді, їй доведеться зачекати рік після припинення повноважень у родича на відповідній посаді.

Автор: Наталя Мамченко

