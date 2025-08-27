Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам конкурса на должности судей апелляционных хозяйственных судов, проведенного Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), феноменальные результаты продемонстрировали «VIP-участники» конкурса.

Это члены Высшего совета правосудия (ВСП) Николай Мороз и Юлия Бокова, жена члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова, родственник члена ВККС Руслана Мельника Сергей Масловский и жена экс-заместителя главы Высшего совета правосудия, члена ВСП Дмитрия Лукьянова Анна Пономарева.

Все они получили высокие и очень высокие баллы, которые позволили им выбрать должности судей в столичном Северном апелляционном хозяйственном суде.

Отметим, что это не полный список тех представителей органов судебной власти, которые отвечают за процесс отбора кандидатов на судейское кресло, и одновременно сами участвуют в этом процессе.

Ссылаясь на то, что такая активность вызывает определенные вопросы с точки зрения беспристрастности отбора, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13698 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения справедливости и равенства при назначении судей.

Законопроектом предлагается установить временный запрет — на время исполнения полномочий и год после увольнения — для членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета правосудия, а также лиц, имеющих с ними родственные связи, на участие в отборе или конкурсах на вакансии судей. Также предлагается установить ограничения для лиц, которые занимают любые должности в указанных органах.

Таким образом, родственникам членов ВККС и ВСП в случае принятия законопроекта придется подождать год после того, как те прекратят выполнять свои полномочия. И после этого они смогут в общем порядке претендовать на должность судьи.

Также предлагается установить запрет на назначение указанных лиц на должность судьи по результатам конкурсов и отборов, которые начаты до вступления в силу этого закона (в случае его принятия), если Президентом до вступления в силу этого закона не был издан указ о назначении такого лица на должность судьи.

Инициаторы законопроекта, среди которых народные депутаты Украины Александр Копыленко, Александр Мережко, Роман Бабий, Олег Дунда, отмечают, что практика участия членов ВККС и Высшего совета правосудия, лиц, которые находятся с ними в родственных связях, а также инспекторов или помощников членов указанных органов в конкурсах на должность судьи порождает у общества сомнения относительно добропорядочности получения карьерных преференций — и, соответственно, в обеспечении прозрачности конкурса и равенства условий доступа к профессии судьи. Также это порождает вопросы о потенциальном конфликте интересов и коррупционных рисках.

Следует напомнить, что членов ВККС назначал Высший совет правосудия. А представление о назначении судьи вносит ВСП. Следовательно, фактически члена ВСП, который собирается на должность судьи, сначала отбирает орган, состав которого он сам вместе с коллегами назначал, а впоследствии представление вносит сам же орган, членом которого он является.

«Сам факт возможного одновременного участия в конкурсе на должность судьи членов ВККС и ВСП, а так же лиц, имеющих родственные связи с членами указанных органов, создает дополнительную угрозу «круговой поруки», когда у членов указанных органов возникают одновременные встречные частные интересы, что формирует высокие коррупционные риски», — отмечают авторы законопроекта.

Потенциальные риски неравенства и преференций, по мнению депутатов, имеют и лица, которые занимают любые другие должности в ВККС и ВСП, ведь эти лица могут иметь доступ к материалам экзамена, тестовым заданиям, другой служебной информации, которая касается проведения конкурса.

«О реальности указанных угроз свидетельствуют результаты сдачи экзаменов и проведения собеседований в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, а именно получение высоких баллов членами Высшего совета правосудия (Ю. Боковой, Н. Морозом), многочисленными родственниками членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, а также работниками этих органов (в частности, инспектором и помощником председателя Комиссии Р. Раимовым), а так же явная разница в отношении членов ВККС к таким конкурсантам во время собеседований по сравнению с другими конкурсантами (что проявилось в разной сложности вопросов и явном проявлении симпатии и комплиментарной форме проведения собеседования).

Кроме того, вопросы, которые, как правило, возникают к другим конкурсантам (в частности, относительно имущества и связи с РФ) и даже становятся основанием для признания таких конкурсантов не подтвердившими способность осуществлять правосудие, не возникают у членов ВККС во время собеседований с «привилегированными» конкурсантами», — указывают авторы законопроекта.

Данную ситуацию инициаторы законопроекта также проиллюстрировали публикациями в медиа, в частности «Судебно-юридической газеты»: «Конкурс в апелляционные хозяйственные суды почти завершен — в топе рейтинга VIP-участники конкурса», «Все равны, но некоторые равнее других» — как члены Высшего совета правосудия проходили собеседования с ВККС», «Родственники членов ВККС и Высшего совета правосудия удачно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов» и т.д.

«Европейские стандарты этики лиц, которые занимают должности в органах государственной власти, предусматривают, что такие лица не должны допускать конфликта их частных интересов с их общественной должностью, должны избегать любых реальных, потенциальных или очевидных конфликтов интересов и не должны использовать свою должность для получения чрезмерных преимуществ для своих частных интересов», — указывают авторы законопроекта.

Следовательно, авторы предлагают установить, что не может претендовать на должность судьи:

лицо, которое занимает должность члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в течение времени пребывания на соответствующей должности и в течение одного года после увольнения или прекращения полномочий; лицо, которое на момент подачи документов для участия в отборе (конкурсе) на должность судьи и на дальнейших этапах соответствующего отбора (конкурса) на должность судьи, занимало или занимает любую должность в ВСП, ВККС, кроме должностей, указанных в пункте первом этой части; лицо, которое на момент подачи документов для участия в отборе (конкурсе) на должность судьи и на дальнейших этапах соответствующего отбора (конкурса) на должность судьи имело или имеет родственные связи, предусмотренные частью 8 статьи 61 этого Закона, с лицами, указанными в пунктах первом и втором этой части.

Ограничения в отношении лиц, которые имели или имеют родственные связи, предусмотренные частью 8 статьи 61 этого Закона, с лицами, указанными в п. 1 этой части, действуют в течение одного года после увольнения или прекращения полномочий лицами, указанными в пункте первом этой части.

То есть, такой запрет предлагается сделать не постоянным, а временным. Если лицо желает претендовать на должность судьи, ему придется подождать год после прекращения полномочий у родственника на соответствующей должности.

Автор: Наталя Мамченко

