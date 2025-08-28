Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Той факт, що визнане судом доведеним формулювання обвинувачення збігається з формулюванням, викладеним в обвинувальному акті, не свідчить про порушення вимог КПК, а вказує на те, що сторона обвинувачення змогла довести в суді встановлені під час досудового розслідування обставини, які підлягають доказуванню, а також формулювання обвинувачення, яке прокурор вважав установленим. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 23 липня 2025 року по справі №933/248/24.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 186 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого обвинуваченому органом досудового розслідування.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС, перевіривши матеріали кримінального провадження, вказав, що місцевий суд на підставі безпосередньо досліджених доказів та встановлених фактичних обставин справи у мотивувальній частині рішення виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Той факт, що визнане судом доведеним формулювання обвинувачення збігається з формулюванням, викладеним в обвинувальному акті, не свідчить про порушення вимог КПК, а вказує на те, що сторона обвинувачення змогла довести в суді встановлені під час досудового розслідування обставини, які підлягають доказуванню, а також формулювання обвинувачення, яке прокурор уважав установленим.

У свою чергу апеляційний суд своїм рішенням скасував вирок місцевого суду лише в частині призначеного покарання, погодився з висновками місцевого суду щодо доведеності винуватості обвинуваченого і правильності кваліфікації його дій за ч. 4 ст. 186 КК, підтвердив фактичні обставини, установлені судом першої інстанції, та виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в іншій справі №208/2264/15-к Верховний Суд зазначив, що у КПК не передбачено використання судом такого способу дослідження доказів, як імпорт із тексту раніше скасованого вироку суду змістової складової показань свідків, експертів, спеціалістів та їх відображення в тексті нового вироку за відсутності безпосереднього дослідження доказів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.