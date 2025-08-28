Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Тот факт, что признанная судом доказанной формулировка обвинения совпадает с формулировкой, изложенной в обвинительном акте, не свидетельствует о нарушении требований УПК, а указывает на то, что сторона обвинения смогла доказать в суде обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования и подлежащие доказыванию, а также формулировку обвинения, которое прокурор считал установленным. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 23 июля 2025 года по делу №933/248/24.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 186 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного обвиняемому органом досудебного расследования.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС, проверив материалы уголовного производства, указал, что местный суд на основании непосредственно исследованных доказательств и установленных фактических обстоятельств дела в мотивировочной части решения изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным.

Тот факт, что признанная судом доказанной формулировка обвинения совпадает с формулировкой, изложенной в обвинительном акте, не свидетельствует о нарушении требований УПК, а указывает на то, что сторона обвинения смогла доказать в суде установленные в ходе досудебного расследования обстоятельства, которые подлежат доказыванию, а также формулировку обвинения, которое прокурор считал установленным.

В свою очередь апелляционный суд своим решением отменил приговор местного суда только в части назначенного наказания, согласился с выводами местного суда относительно доказанности виновности обвиняемого и правильности квалификации его действий по ч. 4 ст. 186 УК, подтвердил фактические обстоятельства, установленные судом первой инстанции, и изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в другом деле №208/2264/15-к Верховный Суд отметил, что в УПК не предусмотрено использование судом такого способа исследования доказательств, как импорт из текста ранее отмененного приговора суда содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов, специалистов и их отражение в тексте нового приговора при отсутствии непосредственного исследования доказательств.

Автор: Наталя Мамченко

