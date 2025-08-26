Практика судів
У Раді пропонують присвоювати ранги прокурорам і запровадити грошову надбавку за них

11:13, 26 серпня 2025
В парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується запровадити грошову надбавку за державний ранг прокурора.
У Раді пропонують присвоювати ранги прокурорам і запровадити грошову надбавку за них
Прокурорам пропонується повернути аналог класних чинів – державні ранги, а також запровадити грошову надбавку за державний ранг прокурора. Відповідний законопроект 13603-1 зареєстрував народний депутат від фракції «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

Законопроект є альтернативним до законопроекту 13603, що внесла група народних депутатів – Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергій Іонушас та Володимир Захарченко.

Нагадаємо, що свого часу під час прийняття змін до законодавства про прокуратуру були скасовані класні чини для прокурорів. Скасування класних чинів, як і форми прокурорів, було реакцією на необхідність зробити прокуратуру більш цивільною.

На думку ж ініціаторів законопроекту, зараз потрібно надати заохочення і стимули у роботі прокурорів, «які позитивно вплинуть на показники їх діяльності, ефективне процесуальне керівництво, притягнення винних осіб до відповідальності тощо».

На відміну від «базового» законопроекту Віталій Войцехівський пропонує запровадити для прокурорів надбавку за ранг.

«Прокурорам додатково виплачується надбавка за державний ранг. Порядок виплати надбавки за державний ранг прокурора та її розмір встановлюються Кабміном», йдеться у змінах до закону про прокуратуру.

Як зазначає автор, відсутність у прокурорів як спеціальних звань так і надбавок за них дискримінує права прокурорів поряд з іншими працівниками публічної служби.

Також пропонується закріпити, що Генпрокурор буде визначати співвідношення між державними рангами прокурорів та класними чинами працівників органів прокуратури, які були присвоєні до набрання чинності новим законом. Співвідношення між державними рангами прокурорів та рангами державних службовців, рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється Кабміном для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади прокурорів, на яких може бути присвоєно нижчий державний ранг прокурора. У такому разі особі присвоюється державний ранг прокурора на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у парламенті також зареєстрований законопроект, яким пропонується спростити набір до окружних прокуратур з числа осіб, які до цього не займали посаду прокурора. Ініціатором виступив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від «Слуги народу» Владлен Неклюдов.

Автор: Наталя Мамченко

прокуратура Верховна Рада України гроші законопроект

