В Раде предлагают присваивать прокурорам ранги и ввести денежную надбавку за них

11:13, 26 августа 2025
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора.
Прокурорам предлагают вернуть аналог классных чинов – государственные ранги, а также ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора. Соответствующий законопроект 13603-1 зарегистрировал народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Войцеховский.

Этот законопроект является альтернативным к законопроекту 13603, что внесла группа народных депутатов – Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Владимир Захарченко.

Напомним, что в свое время при принятии изменений в законодательство о прокуратуре были отменены классные чины для прокуроров. Отмена классных чинов, как и формы прокуроров, была реакцией на необходимость сделать прокуратуру более гражданской.

По мнению инициаторов законопроекта, сейчас необходимо создать поощрения и стимулы в работе прокуроров, «которые позитивно повлияют на показатели их деятельности, эффективное процессуальное руководство, привлечение виновных лиц к ответственности и т. д.».

В отличие от «базового» законопроекта, Виталий Войцеховский предлагает ввести для прокуроров надбавку за ранг.

«Прокурорам дополнительно выплачивается надбавка за государственный ранг. Порядок выплаты надбавки за государственный ранг прокурора и ее размер устанавливаются Кабмином», – говорится в изменениях к закону о прокуратуре.

Как отмечает автор, отсутствие у прокуроров как специальных званий, так и надбавок за них дискриминирует права прокуроров по сравнению с другими работниками публичной службы.

Также предлагается закрепить, что Генпрокурор будет определять соотношение между государственными рангами прокуроров и классными чинами работников органов прокуратуры, которые были присвоены до вступления в силу нового закона.

Соотношение между государственными рангами прокуроров и рангами государственных служащих, рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями устанавливается Кабмином для случаев назначения лиц, которым присвоены такие специальные звания, на должности прокуроров, на которых может быть присвоен более низкий государственный ранг прокурора. В таком случае лицу присваивается государственный ранг прокурора на уровне ранга, который оно имело согласно специальным законам.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте также зарегистрирован законопроект, которым предлагается упростить набор в окружные прокуратуры из числа лиц, которые до этого не занимали должность прокурора. Инициатором выступил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Владлен Неклюдов.

Автор: Наталя Мамченко

