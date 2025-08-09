Пенсія у 60 років: який стаж потрібен у 2025 році

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.

Пенсію призначають на підставі звернення особи, починаючи з дня, що слідує за її досягненням пенсійного віку, за умови подання заяви не пізніше трьох місяців після цього.

Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2025 році виповнилось:

60 років - за наявності не менше 32 років страхового стажу,

63 роки - за наявності не менше 22 років страхового стажу,

65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

