Пенсия в 60 лет: какой стаж нужен в 2025 году

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года.

Пенсию назначают на основании обращения лица, начиная со дня, следующего за его достижением пенсионного возраста, при условии подачи заявления не позднее трех месяцев после этого.

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа,

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа,

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

