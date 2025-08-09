У двох областях вантажівкам дозволили рух під час комендантської години

На півдні України послабили комендантську годину для вантажівок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Великоваговим вантажівкам дозволили рухатися під час комендантської години на території Одеської та Миколаївської областей.

Як повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті, зокрема у Миколаївській області до 10 вересня під час тривалих періодів спеки вантажний транспорт зможе пересуватися дорогами регіону навіть у нічний час.

Такий дозвіл надаватиметься лише за умови, що немає реальної загрози життю та безпеці людей, а також суспільним чи державним інтересам.

Також для забезпечення безперешкодного переміщення водії та перевізники мають обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

А ось що стосується нічних перевезень вантажів на території Одеської області потрібно завчасно оформити спеціальну перепустку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.