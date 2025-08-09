В двух областях грузовикам разрешили движение во время комендантского часа

На юге Украины ослабили комендантский час для грузовиков.

Тяжеловесным грузовикам разрешили двигаться во время комендантского часа на территории Одесской и Николаевской областей.

Как сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, в частности, в Николаевской области до 10 сентября во время длительных периодов жары грузовой транспорт сможет передвигаться по дорогам региона даже в ночное время.

Такое разрешение будет предоставляться только при условии, что нет реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также общественным или государственным интересам.

Также для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

А вот что касается ночных перевозок грузов на территории Одесской области нужно заранее оформить специальный пропуск.

