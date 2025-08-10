Практика судів
  1. В Україні

Киянам та жителям Київщини назвали пляжі, які безпечні для купання

14:39, 10 серпня 2025
Якість води безпечна для населення та відповідає нормам на низці пляжах.
Щотижневий моніторинг води з річок і водойм на офіційних пляжах України станом на 8 серпня показав, що 24% проб води з відібраних 104 не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками, а 36,8% проб з 68 відібраних не відповідали нормам хімічних показників. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

У Києві якість води дозволяє купатися на таких пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» та «Тельбін»,  безпечна за мікробіологічними показниками вода на пляжах «Райдуга» і «Троєщина» на річці Десенка, «Острів Оболонь».

При цьому у МОЗ наголошують, що офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

У Київській області якість води дозволяє купатися на таких пляжах: дитячий пляж «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району, пляж в м. Переяслав.

«Пляжі на Київщині офіційно не відкриті», - додали у МОЗ.

Київ

