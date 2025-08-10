Киевлянам и жителям Киевской области назвали пляжи, которые безопасны для купания

Качество воды безопасно для населения и соответствует нормам на ряде пляжей.

Еженедельный мониторинг воды из рек и водоемов на официальных пляжах Украины по состоянию на 8 августа показал, что 24% проб воды из отобранных 104 не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям, а 36,8% проб из 68 отобранных не соответствовали нормам по химическим показателям. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В Киеве качество воды позволяет купаться на таких пляжах: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный» и «Тельбин». Безопасна по микробиологическим показателям вода на пляжах «Радуга» и «Троещина» на реке Десенка, а также «Остров Оболонь».

При этом в Минздраве подчеркивают, что официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

В Киевской области качество воды позволяет купаться на таких пляжах: детский пляж «Чайка» в поселке Чайка Обуховского района, пляж в г. Переяслав.

«Пляжи в Киевской области официально не открыты», — добавили в Минздраве.

