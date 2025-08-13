Практика судів
  1. В Україні

Скасовано 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців, — ДБР

11:05, 13 серпня 2025
Директор ДБР Олексій Сухачов розповів, що наразі перевіряються 2 630 медичних справ посадовців.
У результаті проведених перевірок анульовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності державним службовцям. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов. 

Він зазначив, що зараз триває перевірка більш ніж 70 державних установ та 2 630 медико-експертних справ, пов’язаних із посадовцями.

"Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", - зазначив Сухачов.

Також директор ДБР додав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом Президента. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій. 

Олексій Сухачов наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів. Робота триває", - заявив директор Бюро.

ДБР МСЕК

