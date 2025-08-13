Отменены 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц — ГБР

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что в настоящее время проверяются 2630 медицинских дел должностных лиц.

В результате проведенных проверок аннулировано более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности государственным служащим. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал директор Госбюро расследований Алексей Сухачев.

Он отметил, что сейчас идет проверка более 70 государственных учреждений и 2 630 медико-экспертных дел, связанных с должностными лицами.

"Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, в более чем 400 случаев изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", - отметил Сухачев.

Также директор ГБР добавил, что проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенным в действие указом Президента. Для этого создана межведомственная рабочая группа среди работников ГБР, Минздрава и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий.

Алексей Сухачев подчеркнул, что обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью получения соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.

"Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, – среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов. Работа продолжается", – заявил директор Бюро.

