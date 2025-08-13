Велика приватизація: завод «Вінницяпобутхім» пішов з молотка за 608 млн грн

Завод отримає нового власника з умовою збереження виробництва, погашення боргів і гарантій трудових прав працівників.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що 13 серпня відбувся аукціон з продажу 100% акцій підприємства «Вінницяпобутхім».

У ході торгів переможна ставка зросла удвічі, а переможець аукціону готовий заплатити 608 млн грн.

«Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників», — зазначила Свириденко.

