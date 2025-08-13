Большая приватизация: завод «Винницабытхим» ушел с молотка за 608 млн грн

Завод получит нового владельца при условии сохранения производства, погашения долгов и гарантий трудовых прав работников.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 13 августа состоялся аукцион по продаже 100% акций предприятия «Винницабытхим».

В ходе торгов победная ставка выросла вдвое, и победитель аукциона готов заплатить 608 млн грн.

«Предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано решением суда, получит нового владельца с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников», — отметила Свириденко.

