Які документи потрібно перевірити та які щеплення надолужити до початку навчального року – пояснення

20:06, 20 серпня 2025
Лише 44% дітей мають щеплення від кору, поліомієліту та дифтерії – МОЗ.
Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) напередодні нового навчального року нагадало батькам про необхідність перевірити наявність усіх обов’язкових щеплень у дітей відповідно до національного Календаря профілактичних щеплень. Це особливо важливо через тісний контакт дітей у школах, що підвищує ризик поширення інфекційних хвороб.

«Кір, кашлюк і ГРВІ швидко поширюються в дитячих колективах, що може призвести до сп倀ахів і перерв у навчанні. Наразі охоплення щепленнями серед шестирічних дітей від кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку залишається недостатнім», – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він підкреслив, що вакцинація захищає не лише дітей, а й учителів, вихователів і тих, хто не може вакцинуватися за медичними показаннями. Усі вакцини в Україні є безкоштовними.

Заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова додала: «Безпека в школах – це не лише укриття, а й профілактика хвороб, збалансоване харчування та психологічна підтримка. Пропущені уроки через хвороби створюють прогалини в знаннях і додатковий стрес. Вакцинація – ключ до здоров’я дітей і безперебійного навчання».

Для вступу до школи чи дитсадка потрібна медична довідка №086/о, яка підтверджує стан здоров’я дитини та наявність щеплень. Якщо графік вакцинації порушено, сімейний лікар розробляє індивідуальний план для його надолуження. За словами сімейної лікарки Бучанського Центру ПМСД Наталії Борисенко, медогляд включає перевірку зору, слуху, постави, зросту, ваги та загального стану здоров’я. У разі виявлення проблем дитину направляють до спеціаліста. Медогляд можна пройти будь-коли протягом року, а довідка діє 12 місяців.

За даними Центру громадського здоров’я, охоплення щепленнями серед шестирічних дітей є низьким:

  • Кір, паротит, краснуха (КПК-2): 44,3% по країні, найнижчі показники в Івано-Франківській (39,3%), Одеській (40,1%) та Київській (40,8%) областях.
  • Поліомієліт (5-а доза): 44,2%, найгірші показники у Львівській (35,5%), Хмельницькій (37,4%) та Чернівецькій (39,2%) областях.
  • Дифтерія, правець, кашлюк (АДП, 6 років): 39,2%, найнижчі показники у Львівській (32,4%), Чернівецькій (34,3%) та Хмельницькій (35,4%) областях.

Національний календар щеплень передбачає, що до 6 років дитина повинна мати:

  • 2 дози вакцини проти кору, паротиту, краснухи;
  • 3 дози проти гепатиту В;
  • 1 дозу проти туберкульозу;
  • 4 дози проти кашлюку;
  • 5 доз проти правця, дифтерії та поліомієліту;
  • 3 дози проти ХІБ-інфекції.

МОЗ рекомендує батькам перевірити вакцинальний статус дітей у сімейного лікаря, надолужити пропущені щеплення та звертатися до найближчого закладу первинної медичної допомоги у разі втрати зв’язку з лікарем через переїзд.

