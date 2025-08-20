Практика судов
  1. В Украине

Какие документы нужно проверить и какие прививки сделать до начала учебного года – объяснение

20:06, 20 августа 2025
Только 44% детей имеют прививки от кори, полиомиелита и дифтерии – Минздрав.
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) накануне нового учебного года напомнило родителям о необходимости проверить наличие всех обязательных прививок у детей в соответствии с национальным Календарем профилактических прививок. Это особенно важно из-за тесного контакта детей в школах, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«Корь, коклюш и ОРВИ быстро распространяются в детских коллективах, что может привести к заболеваниям и перерывам в обучении. В настоящее время охват прививками среди шестилетних детей от кори, паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша остается недостаточным», — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что вакцинация защищает не только детей, но и учителей, воспитателей и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Все вакцины в Украине бесплатны.

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева добавила: «Безопасность в школах – это не только укрытие, но и профилактика болезней, сбалансированное питание и психологическая поддержка. Пропущенные уроки из-за болезней создают пробелы в знаниях и дополнительный стресс. Вакцинация – ключ к здоровью детей и бесперебойному обучению».

Для поступления в школу или детский сад требуется медицинская справка №086/о, подтверждающая состояние здоровья ребенка и наличие прививок. Если график вакцинации нарушен, семейный врач разрабатывает индивидуальный план для его восполнения. По словам семейного врача Бучанского Центра ПМСП Натальи Борисенко, медосмотр включает проверку зрения, слуха, осанки, роста, веса и общего состояния здоровья. В случае выявления проблем ребенка направляют к специалисту. Медосмотр можно пройти в любое время в течение года, а справка действует 12 месяцев.

По данным Центра общественного здоровья, охват прививками среди шестилетних детей является низким:

  • Корь, паротит, краснуха (КПК-2): 44,3% по стране, самые низкие показатели в Ивано-Франковской (39,3%), Одесской (40,1%) и Киевской (40,8%) областях.
  • Полиомиелит (5-я доза): 44,2%, худшие показатели во Львовской (35,5%), Хмельницкой (37,4%) и Черновицкой (39,2%) областях.
  • Дифтерия, столбняк, коклюш (АДП, 6 лет): 39,2%, самые низкие показатели во Львовской (32,4%), Черновицкой (34,3%) и Хмельницкой (35,4%) областях.

Национальный календарь прививок предусматривает, что до 6 лет ребенок должен иметь:

  • 2 дозы вакцины против кори, паротита, краснухи;
  • 3 дозы против гепатита В;
  • 1 дозу против туберкулеза;
  • 4 дозы против коклюша;
  • 5 доз против столбняка, дифтерии и полиомиелита;
  • 3 дозы против ХИБ-инфекции.

Минздрав рекомендует родителям проверить вакцинальный статус детей у семейного врача, наверстать пропущенные прививки и обращаться в ближайшее учреждение первичной медицинской помощи в случае потери связи с врачом из-за переезда.

Минздрав дети вакцина школа

