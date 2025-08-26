Практика судів
У Дніпрі масивний стілець перекинувся на 9-річну дівчинку в парку

13:39, 26 серпня 2025
У Дніпрі 9-річна дівчинка отримала важкі травми через падіння фотозони в парку.
Фото: Суспільне
У парку в Дніпрі на 9-річну дівчинку перекинувся масивний стілець, що був частиною фотозони, внаслідок чого вона отримала важкі травми. Про це повідомляє «Суспільне».

Батько постраждалої розповів, що того дня вони з донькою та дружиною приїхали на концерт у парку, де дівчинка мала виступати. Після завершення заходу сім’я затрималася, чекаючи на піцу. «Дитина не може сидіти на місці. Вона бігала, гралася, стрибала, як усі діти», – пояснив чоловік.

На записах із камер відеоспостереження видно, як дівчинка схопилася за спинку великого стільця, що входив до фотозони. Конструкція втратила рівновагу, перекинулася і придавила дитину, яка після падіння не могла рухатися.

Близько 14:00 24 серпня дівчинку без свідомості доставили до лікарні. Лікарі стабілізували її стан, а 25 серпня провели операцію. Завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій Єгоров повідомив: «Дитина отримала черепно-мозкову травму з переломами потиличної та скроневої кісток, а також внутрішній крововилив і крововилив у шлуночкову систему мозку». Наразі дівчинка перебуває в операційній під наглядом нейрохірургів. Лікарі зазначають, що, ймовірно, знадобиться ще одне оперативне втручання, залежно від її стану.

Директор комунального підприємства «Міська інфраструктура» Олексій Тесля заявив, що щодо інциденту проводиться внутрішнє службове розслідування. Він зазначив, що стілець був частиною фотозони, а не дитячого майданчика, тому додаткових кріплень не передбачалося.

діти Дніпро

