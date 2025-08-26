Практика судов
  1. В Украине

В Днепре массивный стул перевернулся на 9-летнюю девочку в парке

13:39, 26 августа 2025
В Днепре 9-летняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения фотозоны в парке.
В Днепре массивный стул перевернулся на 9-летнюю девочку в парке
Фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парке в Днепре на 9-летнюю девочку перевернулся массивный стул, который был частью фотозоны, в результате чего она получила тяжелые травмы. Об этом сообщает «Суспільне».

Отец пострадавшей рассказал, что в тот день они с дочерью и женой приехали на концерт в парке, где девочка должна была выступать. После завершения мероприятия семья задержалась, ожидая пиццу. «Ребенок не может сидеть на месте. Она бегала, играла, прыгала, как все дети», — пояснил мужчина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как девочка схватилась за спинку большого стула, который входил в фотозону. Конструкция потеряла равновесие, опрокинулась и придавила ребенка, который после падения не мог двигаться.

Около 14:00 24 августа девочку без сознания доставили в больницу. Врачи стабилизировали ее состояние, а 25 августа провели операцию. Заведующий отделением интенсивной терапии Сергей Егоров сообщил: «Ребенок получил черепно-мозговую травму с переломами затылочной и височной костей, а также внутреннее кровоизлияние и кровоизлияние в желудочковую систему мозга». Сейчас девочка находится в операционной под наблюдением нейрохирургов. Врачи отмечают, что, вероятно, понадобится еще одно оперативное вмешательство, в зависимости от ее состояния.

Директор коммунального предприятия «Городская инфраструктура» Алексей Тесля заявил, что по поводу инцидента проводится внутреннее служебное расследование. Он отметил, что стул был частью фотозоны, а не детской площадки, поэтому дополнительных креплений не предусматривалось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Правительство Франции под угрозой отставки – для Эммануэля Макрона ситуация критическая – Bloomberg

Главная причина конфликта — план премьера Франции по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро, а также даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

Мы должны соотносить это с тем, как это скажется на обороне – Руслан Стефанчук об инициативах разрешить выезд за границу молодым мужчинам

Руслан Стефанчук оценил перспективы законопроектов о разрешении на выезд за границу мужчинам, не достигшим призывного возраста, а также об уголовной ответственности за нарушение срока пребывания за границей.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду