В Днепре массивный стул перевернулся на 9-летнюю девочку в парке

В Днепре 9-летняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения фотозоны в парке.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парке в Днепре на 9-летнюю девочку перевернулся массивный стул, который был частью фотозоны, в результате чего она получила тяжелые травмы. Об этом сообщает «Суспільне».

Отец пострадавшей рассказал, что в тот день они с дочерью и женой приехали на концерт в парке, где девочка должна была выступать. После завершения мероприятия семья задержалась, ожидая пиццу. «Ребенок не может сидеть на месте. Она бегала, играла, прыгала, как все дети», — пояснил мужчина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как девочка схватилась за спинку большого стула, который входил в фотозону. Конструкция потеряла равновесие, опрокинулась и придавила ребенка, который после падения не мог двигаться.

Около 14:00 24 августа девочку без сознания доставили в больницу. Врачи стабилизировали ее состояние, а 25 августа провели операцию. Заведующий отделением интенсивной терапии Сергей Егоров сообщил: «Ребенок получил черепно-мозговую травму с переломами затылочной и височной костей, а также внутреннее кровоизлияние и кровоизлияние в желудочковую систему мозга». Сейчас девочка находится в операционной под наблюдением нейрохирургов. Врачи отмечают, что, вероятно, понадобится еще одно оперативное вмешательство, в зависимости от ее состояния.

Директор коммунального предприятия «Городская инфраструктура» Алексей Тесля заявил, что по поводу инцидента проводится внутреннее служебное расследование. Он отметил, что стул был частью фотозоны, а не детской площадки, поэтому дополнительных креплений не предусматривалось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.