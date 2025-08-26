Ексофіцера Повітряних Сил ЗСУ засудили до 15 років за державну зраду та дезертирство

Колишній командир дивізіону у Криму засуджений за державну зраду та співпрацю з РФ.

Колишній офіцер тактичної групи Повітряних Сил ЗСУ «Крим» отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та дезертирство. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

До окупації Криму військовий обіймав посаду старшого інженера служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини. Після захоплення півострова Росією він не прибув на нове місце дислокації у Вінницькій області, натомість добровільно перейшов на службу до російських збройних сил. Обвинувачений брав участь у пропагандистських зйомках для ворожих медіа, а згодом отримав підвищення, ставши командиром дивізіону російської військової частини в окупованому Криму. Наразі він воює проти України, намагаючись збивати українські ракети та дрони, хоча, за даними ДБР, робить це вкрай неефективно.

Святошинський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводилося в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia), що створює правову основу для притягнення зловмисника до відповідальності на міжнародному рівні.

