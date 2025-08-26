Бывший командир дивизиона в Крыму приговорен за государственную измену и сотрудничество с РФ.

Бывший офицер тактической группы Воздушных Сил ВСУ «Крым» получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и дезертирство. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

До оккупации Крыма военный занимал должность старшего инженера службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части. После захвата полуострова Россией он не прибыл на новое место дислокации в Винницкой области, а добровольно перешел на службу в российские вооруженные силы. Обвиняемый участвовал в пропагандистских съемках для вражеских СМИ, а впоследствии получил повышение, став командиром дивизиона российской воинской части в оккупированном Крыму. Сейчас он воюет против Украины, пытаясь сбивать украинские ракеты и дроны, хотя, по данным ГБР, делает это крайне неэффективно.

Святошинский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), что создает правовую основу для привлечения злоумышленника к ответственности на международном уровне.

