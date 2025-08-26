Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти — їй повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовиці з Полтавщини, яка замість служби відвідувала закордонні курорти. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Вказується, що замість проходження служби старший сержант однієї з військових частин Полтавщини регулярно, без будь-яких законних підстав на те, виїжджала за кордон на відпочинок.
Упродовж 2022–2024 років військовослужбовиця вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.
Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення.
«Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тисяч гривень», — вказали в ДБР.
Слідчі інкримінують їй ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).
Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
У ході розслідування підозрювана відшкодувала безпідставно отримані кошти. Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри відсутність на службі.
