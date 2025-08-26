Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти — їй повідомлено про підозру

13:21, 26 серпня 2025
Жінка вісім разів їздила на закордонні курорти, отримавши при цьому майже 190 тисяч грн виплат.
Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовиці з Полтавщини, яка замість служби відвідувала закордонні курорти. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що замість проходження служби старший сержант однієї з військових частин Полтавщини регулярно, без будь-яких законних підстав на те, виїжджала за кордон на відпочинок.

Упродовж 2022–2024 років військовослужбовиця вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.

Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення.

«Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тисяч гривень», — вказали в ДБР.

Слідчі інкримінують їй ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

У ході розслідування підозрювана відшкодувала безпідставно отримані кошти. Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри відсутність на службі.

військові Полтава ДБР військовослужбовці перетин кордону

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

