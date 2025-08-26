Практика судов
  1. В Украине

Военнослужащая из Полтавщины вместо службы посещала заграничные курорты — ей сообщено о подозрении

13:21, 26 августа 2025
Женщина восемь раз ездила на заграничные курорты, получив при этом почти 190 тысяч гривен выплат.
Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащей из Полтавщины, которая вместо службы посещала зарубежные курорты. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что вместо прохождения службы старший сержант одной из воинских частей Полтавщины регулярно, без каких-либо законных оснований, выезжала за границу на отдых.

В течение 2022–2024 годов военнослужащая восемь раз покидала место службы и посещала курорты за границей, в частности в Черногории и Польше.

Несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать денежное обеспечение.

«Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тысяч гривен», — указали в ГБР.

Следователи инкриминируют ей уклонение от военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования подозреваемая возместила безосновательно полученные средства. Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

