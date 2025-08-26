На Одещині викрили прикордонника, який за $3000 продавав «футбольні тури» для ухилянтів

На Одещині затримали прикордонника, який організував втечу призовників у Придністров’я.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон на Одещині. Підозру повідомлено начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби, який разом із колишнім колегою організував канал для виїзду ухилянтів до невизнаного Придністров’я. Про це пише ДБР.

У серпні 2025 року посадовець налагодив схему нелегального переправлення чоловіків через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Його спільник підбирав клієнтів, а умовним паролем для виїзду було повідомлення про «наявність квитка на футбольну гру». Вартість такої «послуги» становила $3000. За ці кошти ухилянтів доставляли до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

14 серпня 2025 року правоохоронці затримали організаторів під час отримання оплати за чергову «послугу».

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 605 тис. грн для кожного. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

