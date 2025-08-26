Практика судів
  1. В Україні

На Одещині викрили прикордонника, який за $3000 продавав «футбольні тури» для ухилянтів

20:14, 26 серпня 2025
На Одещині затримали прикордонника, який організував втечу призовників у Придністров’я.
На Одещині викрили прикордонника, який за $3000 продавав «футбольні тури» для ухилянтів
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон на Одещині. Підозру повідомлено начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби, який разом із колишнім колегою організував канал для виїзду ухилянтів до невизнаного Придністров’я. Про це пише ДБР.

У серпні 2025 року посадовець налагодив схему нелегального переправлення чоловіків через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Його спільник підбирав клієнтів, а умовним паролем для виїзду було повідомлення про «наявність квитка на футбольну гру». Вартість такої «послуги» становила $3000. За ці кошти ухилянтів доставляли до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

14 серпня 2025 року правоохоронці затримали організаторів під час отримання оплати за чергову «послугу».

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 605 тис. грн для кожного. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса ДБР прикордонники футбол кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду