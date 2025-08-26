В Одесской области разоблачили пограничника, который за $3000 продавал «футбольные туры» для уклонистов

В Одесской области задержали пограничника, который организовал побег призывников в Приднестровье.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Одесской области. Подозрение сообщено начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы, который вместе с бывшим коллегой организовал канал для выезда уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет ГБР.

В августе 2025 года чиновник наладил схему нелегальной переправки мужчин через государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Его сообщник подбирал клиентов, а условным паролем для выезда было сообщение о «наличии билета на футбольный матч». Стоимость такой «услуги» составляла $3000. За эти средства уклонистов доставляли к границе и давали инструкции, как обойти пункты пропуска.

14 августа 2025 года правоохранители задержали организаторов во время получения оплаты за очередную «услугу».

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 605 тыс. грн для каждого. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

