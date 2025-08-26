15-20 тисяч доларів за «пакет послуг»: на Львівщині викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон

Військовозобов’язаним пропонували нелегально виїхати за кордон за десятки тисяч доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Організатором каналу виявився 36-річний житель Житомирщини. Він пропонував «повний пакет послуг» — від доставки до кордону до інструкцій із подальшого руху. Вартість нелегального виїзду становила від 15 до 20 тисяч доларів.

Клієнтів чоловік шукав через особисті зв’язки. Затримали його у Львові під час отримання 15 тисяч доларів.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України — «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.