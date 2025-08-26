Практика судов
  1. В Украине

15-20 тысяч долларов за «пакет услуг»: на Львовщине разоблачили схему выезда военнообязанных за границу

21:42, 26 августа 2025
Военнообязанным предлагали нелегально уехать за границу за десятки тысяч долларов.
15-20 тысяч долларов за «пакет услуг»: на Львовщине разоблачили схему выезда военнообязанных за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине разоблачили канал незаконного переправления военнообязанных за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Организатором канала оказался 36-летний житель Житомирской области. Он предлагал «полный пакет услуг» — от доставки к границе до инструкций по дальнейшему маршруту. Стоимость нелегального выезда составляла от 15 до 20 тысяч долларов.

Клиентов мужчина находил через личные связи. Задержали его во Львове в момент получения 15 тысяч долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины — «Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины». Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка пограничники Государственная пограничная служба мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду