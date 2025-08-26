15-20 тысяч долларов за «пакет услуг»: на Львовщине разоблачили схему выезда военнообязанных за границу

Военнообязанным предлагали нелегально уехать за границу за десятки тысяч долларов.

На Львовщине разоблачили канал незаконного переправления военнообязанных за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Организатором канала оказался 36-летний житель Житомирской области. Он предлагал «полный пакет услуг» — от доставки к границе до инструкций по дальнейшему маршруту. Стоимость нелегального выезда составляла от 15 до 20 тысяч долларов.

Клиентов мужчина находил через личные связи. Задержали его во Львове в момент получения 15 тысяч долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины — «Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины». Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается.

