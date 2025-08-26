Ігор Клименко прокоментував відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років

В Україні оновили правила виїзду за кордон: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ухвалене Урядом рішення щодо внесення змін до правил перетину державного кордону для чоловіків призовного віку.

За його словами, відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Відповідну постанову підготувало МВС на виконання завдання Президента України.

«Мета цього кроку – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.