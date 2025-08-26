Игорь Клименко прокомментировал открытие границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

В Украине обновили правила выезда за границу: мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал принятое Правительством решение о внесении изменений в правила пересечения государственной границы для мужчин призывного возраста.

По его словам, теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Соответствующее постановление подготовило МВД во исполнение задачи Президента Украины.

«Цель этого шага – в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины», – отметил Клименко.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

