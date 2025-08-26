Уряд виставляє на аукціон Одеський припортовий завод у рамках великої приватизації

Одеський припортовий завод виставляють на аукціон, початкова ціна державного пакета акцій — 4,5 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продаж Одеського припортового заводу у рамках великої приватизації. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Державний пакет акцій ОПЗ буде реалізований на відкритому електронному аукціоні з початковою ціною 4,5 млрд грн.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших хімічних підприємств України. До початку повномасштабної війни він виробляв аміак і карбамід та експортував добрива. Від 2022 року основне виробництво зупинене, а підприємство працювало частково — забезпечувало критичні потреби у кисні та азоті й виконувало функції портового хабу.

«Завод має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», — зазначила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.