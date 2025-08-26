Правительство выставляет на аукцион Одесский припортовый завод в рамках большой приватизации

Одесский припортовый завод выставляют на аукцион, начальная цена государственного пакета акций – 4,5 млрд грн.

Кабинет Министров принял решение о продаже Одесского припортового завода в рамках большой приватизации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Государственный пакет акций ОПЗ будет реализован на открытом электронном аукционе с начальной ценой 4,5 млрд грн.

Одесский припортовый завод является одним из крупнейших химических предприятий Украины. До начала полномасштабной войны он производил аммиак и карбамид и экспортировал удобрения. С 2022 года основное производство остановлено, а предприятие работало частично — обеспечивало критические потребности в кислороде и азоте и выполняло функции портового хаба.

«Завод должен возобновить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного владельца и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям», — отметила Свириденко.

