Кабмін оновив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідну постанову уряд прийняв 26 серпня.
Як вказує Міністерство фінансів, метою змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкових накладних та забезпечення ефективного автоматизованого моніторингу. Це має оптимізувати процедури для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість процесів для бізнесу.
Основні нововведення:
«Запропоновані зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки. Зменшення адміністративного навантаження та підвищення прозорості реєстраційних процедур посилюють інвестиційну привабливість та сприяють економічному розвитку галузей», - кажуть у Мінфіні.
Зміни наберуть чинності через 30 днів після офіційного опублікування постанови.
