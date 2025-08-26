Кабмін оновив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу на територіях із загрозою бойових дій запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідну постанову уряд прийняв 26 серпня.

Як вказує Міністерство фінансів, метою змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкових накладних та забезпечення ефективного автоматизованого моніторингу. Це має оптимізувати процедури для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість процесів для бізнесу.

Основні нововведення:

для бізнесу на територіях із потенційною загрозою бойових дій запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних;

для малого та середнього бізнесу підвищуються порогові значення для безумовної реєстрації накладних та «позитивної історії» платника, що розширить можливості їх реєстрації;

для експортерів вводяться нові критерії безумовної реєстрації, що сприятиме розвитку підприємництва;

для економіки загалом очікується підвищення ефективності податкового адміністрування, стимулювання інвестицій та стабілізація надходжень до бюджету.

«Запропоновані зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки. Зменшення адміністративного навантаження та підвищення прозорості реєстраційних процедур посилюють інвестиційну привабливість та сприяють економічному розвитку галузей», - кажуть у Мінфіні.

Зміни наберуть чинності через 30 днів після офіційного опублікування постанови.

