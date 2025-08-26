Практика судів
Кабмін оновив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

20:32, 26 серпня 2025
Для бізнесу на територіях із загрозою бойових дій запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних.
Кабмін оновив механізм зупинення реєстрації податкових накладних
Джерело фото: censor.net
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідну постанову уряд прийняв 26 серпня.

Як вказує Міністерство фінансів, метою змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкових накладних та забезпечення ефективного автоматизованого моніторингу. Це має оптимізувати процедури для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість процесів для бізнесу.

Основні нововведення:

  • для бізнесу на територіях із потенційною загрозою бойових дій запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних;
  • для малого та середнього бізнесу підвищуються порогові значення для безумовної реєстрації накладних та «позитивної історії» платника, що розширить можливості їх реєстрації;
  • для експортерів вводяться нові критерії безумовної реєстрації, що сприятиме розвитку підприємництва;
  • для економіки загалом очікується підвищення ефективності податкового адміністрування, стимулювання інвестицій та стабілізація надходжень до бюджету.

«Запропоновані зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки. Зменшення адміністративного навантаження та підвищення прозорості реєстраційних процедур посилюють інвестиційну привабливість та сприяють економічному розвитку галузей», - кажуть у Мінфіні.

Зміни наберуть чинності через 30 днів після офіційного опублікування постанови.

податкова Кабінет Міністрів України

