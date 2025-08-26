Кабмин обновил механизм приостановки регистрации налоговых накладных

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок приостановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Соответствующее постановление правительство приняло 26 августа.
Как указывает Министерство финансов, целью изменений является совершенствование механизма приостановки регистрации налоговых накладных и обеспечение эффективного автоматизированного мониторинга. Это должно оптимизировать процедуры для добросовестных плательщиков НДС, снизить рисковость операций и повысить прозрачность процессов для бизнеса.
Основные нововведения:
«Предложенные изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности. Снижение административной нагрузки и повышение прозрачности регистрационных процедур усиливают инвестиционную привлекательность и способствуют экономическому развитию отраслей», — говорят в Минфине.
Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования постановления.
