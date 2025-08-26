Практика судов
Кабмин обновил механизм приостановки регистрации налоговых накладных

20:32, 26 августа 2025
Для бизнеса на территориях с угрозой боевых действий вводится безусловная регистрация налоговых накладных.
Кабмин обновил механизм приостановки регистрации налоговых накладных
Источник фото: censor.net
Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок приостановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Соответствующее постановление правительство приняло 26 августа.

Как указывает Министерство финансов, целью изменений является совершенствование механизма приостановки регистрации налоговых накладных и обеспечение эффективного автоматизированного мониторинга. Это должно оптимизировать процедуры для добросовестных плательщиков НДС, снизить рисковость операций и повысить прозрачность процессов для бизнеса.

Основные нововведения:

  • для бизнеса на территориях с потенциальной угрозой боевых действий вводится безусловная регистрация налоговых накладных;
  • для малого и среднего бизнеса повышаются пороговые значения для безусловной регистрации накладных и «положительной истории» плательщика, что расширит возможности их регистрации;
  • для экспортеров вводятся новые критерии безусловной регистрации, что будет способствовать развитию предпринимательства;
  • для экономики в целом ожидается повышение эффективности налогового администрирования, стимулирование инвестиций и стабилизация поступлений в бюджет.

«Предложенные изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности. Снижение административной нагрузки и повышение прозрачности регистрационных процедур усиливают инвестиционную привлекательность и способствуют экономическому развитию отраслей», — говорят в Минфине.

Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования постановления.

Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

