Кабмин обновил механизм приостановки регистрации налоговых накладных

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок приостановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Соответствующее постановление правительство приняло 26 августа.

Как указывает Министерство финансов, целью изменений является совершенствование механизма приостановки регистрации налоговых накладных и обеспечение эффективного автоматизированного мониторинга. Это должно оптимизировать процедуры для добросовестных плательщиков НДС, снизить рисковость операций и повысить прозрачность процессов для бизнеса.

Основные нововведения:

для бизнеса на территориях с потенциальной угрозой боевых действий вводится безусловная регистрация налоговых накладных;

для малого и среднего бизнеса повышаются пороговые значения для безусловной регистрации накладных и «положительной истории» плательщика, что расширит возможности их регистрации;

для экспортеров вводятся новые критерии безусловной регистрации, что будет способствовать развитию предпринимательства;

для экономики в целом ожидается повышение эффективности налогового администрирования, стимулирование инвестиций и стабилизация поступлений в бюджет.

«Предложенные изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности. Снижение административной нагрузки и повышение прозрачности регистрационных процедур усиливают инвестиционную привлекательность и способствуют экономическому развитию отраслей», — говорят в Минфине.

Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования постановления.

