Над Україною знову з'явилося дивне сяйво: у небі помітили світлу хмаринку

08:48, 27 серпня 2025
Над Україною знову загадкове світіння.

Жителі України другу ніч поспіль спостерігають у небі незвичне сяйво, фото якого активно поширюють у соцмережах.

Цієї ночі явище мало іншу форму, ніж напередодні: якщо вчора світло виглядало як вузька вертикальна смуга, то нині воно більше нагадувало світлу хмаринку.

Користувачі повідомляють про появу сяйва в різних регіонах країни – зокрема в Одесі та Івано-Франківську.

Наразі офіційних пояснень щодо нового явища не надходило.

Раніше стало відомо, що астрономи попереджали про наближення до Землі «ворожого НЛО». Невелика група науковців заявила, що таємничий міжгалактичний об’єкт потенційно може бути «ворожим» інопланетним космічним кораблем.

