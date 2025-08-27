Практика судов
Над Украиной снова появилось странное сияние: в небе заметили светлое облако

08:48, 27 августа 2025

08:48, 27 августа 2025
Над Украиной снова загадочное свечение.
Над Украиной снова появилось странное сияние: в небе заметили светлое облако
Жители Украины вторую ночь подряд наблюдают в небе необычное сияние, фото которого активно распространяют в соцсетях.

Этой ночью явление имело другую форму, чем накануне: если вчера свет выглядел как узкая вертикальная полоса, то теперь оно больше напоминало светлое облачко.

Пользователи сообщают о появлении сияния в разных регионах страны – в частности в Одессе и Ивано-Франковске.

На данный момент официальных объяснений относительно нового явления не поступало.

Ранее стало известно, что астрономы предупреждали о приближении к Земле «враждебного НЛО». Небольшая группа ученых заявила, что таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» инопланетным космическим кораблем.

