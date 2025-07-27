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Інопланетний космічний корабель може атакувати Землю в листопаді — NYP

13:20, 27 липня 2025
Астрономи попередили, що до Землі наближається «ворожий НЛО».
Інопланетний космічний корабель може атакувати Землю в листопаді — NYP
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Невелика група науковців заявила, що таємничий міжгалактичний об’єкт потенційно може бути «ворожим» інопланетним космічним кораблем, який планує атакувати Землю в листопаді. Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на астрофізиків з Гарварду.

«Якщо гіпотеза виявиться вірною, наслідки можуть бути катастрофічними для людства», — написали дослідники у статті, опублікованій на arXiv.

Міжзоряне утворення отримало позначення 3I/ATLAS. Його дослідники виявили у космічному просторі 1 липня. Як показують попередні спостереження, це може бути комета діаметром до 24 кілометрів — вона більша, ніж Мангеттен. За оцінками науковців, це може бути замаскований зразок позаземної шпигунської технології.

Коли 3I/ATLAS наблизиться до Сонця наприкінці листопада, його буде важко зафіксувати, оскільки він зникне з земного поля зору, стверджує відомий астрофізик з Гарварду Аві Леб.

«Це може бути зроблено навмисно, щоб уникнути детальних спостережень за допомогою наземних телескопів у період максимальної яскравості об’єкта або коли на Землю надсилаються пристрої з цієї прихованої точки спостереження», — заявив Леб.

Він підкреслив, якщо ця аномалія є «технологічним артефактом», це може підтвердити гіпотезу «темного лісу», згідно з якою ми не виявили ознак позаземних сутностей, оскільки вони залишаються в тіні, щоб захистити себе.

Леб попереджає, що це може вказувати на ймовірність атаки і «можливо, вимагатиме вжиття захисних заходів».

Насправді, навіть сам Леб визнав у своєму блозі, що його теорія про інопланетний шпигунський зонд дещо надумана: «Безсумнівно, найбільш імовірним результатом буде те, що 3I/ATLAS — це цілком природний міжзоряний об’єкт, ймовірно, комета».

Дослідники також застерегли громадськість, що до статті, яка ще не пройшла рецензування, слід ставитися зі скепсисом.

Критики назвали їхній проект насмішкою над роботою інших науковців, які надали чимало доказів того, що 3I/ATLAS не є свідченням майбутнього близького зближення.

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НЛО

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