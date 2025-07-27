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Инопланетный космический корабль может атаковать Землю в ноябре — NYP

13:20, 27 июля 2025
Астрономы предупредили, что к земле приближается «враждебный НЛО».
Инопланетный космический корабль может атаковать Землю в ноябре — NYP
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Небольшая группа ученых заявила, что таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» инопланетным космическим кораблем, который планирует атаковать Землю в ноябре. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

«Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества», — написали исследователи в статье, опубликованной на arXiv.

Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров — она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения, утверждает известный астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — заявил Леб.

Если эта аномалия является «технологическим артефактом», это может подтвердить гипотезу «темного леса», согласно которой мы не обнаружили признаков внеземных сущностей, поскольку они остаются в тени, чтобы защитить себя.

Леб предупреждает, что это может указывать на вероятность атаки и «возможно, потребует принятия защитных мер».

На самом деле, даже Леб признал в своем блоге, что его теория об инопланетном шпионском зонде несколько надумана: «Безусловно, наиболее вероятным результатом будет то, что 3I/ATLAS — это совершенно естественный межзвездный объект, вероятно, комета».

Исследователи также предупредили общественность, что к статье, которая еще не прошла рецензирование, следует относиться с долей скепсиса.

Критики назвали их проект насмешкой над работой других ученых, которые предоставили множество доказательств того, что 3I/ATLAS не является свидетельством предстоящего близкого сближения.

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НЛО

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