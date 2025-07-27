Александр Усик заявил, что хотел бы изменить гимн Украины: некоторые фразы «не соответствуют реальности»

Боксер признался, что я хотел бы изменить некоторые фразы в тексте гимна, поскольку считает, что они не отражают современные реалии жизни.

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что, по его мнению, некоторые фразы в тексте гимна Украины не соответствуют сегодняшним реалиям жизни. Об этом украинский боксер рассказал в интервью британскому изданию Daily Mail.

Во время беседы Усика спросили, изменилось ли его отношение к исполнению гимна перед выходом на ринг после начала полномасштабного вторжения России.

«Это всегда было особенным для меня. Это гимн моей страны, где я родился и живу. Поэтому это всегда было особенным», — ответил Усик.

Тем не менее, он отметил, что хотел бы изменить отдельные слова в украинском гимне.

«Но я бы изменил некоторые фразы в гимне. Честно говоря, мне не нравятся некоторые фразы в гимне. Они не соответствуют реальности жизни», — считает боксер.

При этом Усик подчеркнул, что «у нас невероятный гимн — он всегда меня мотивирует». Какие именно строки он имел в виду, спортсмен не уточнил.

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